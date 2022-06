Milan, Zavaglia: “Conoscendo Massara ha un nome non uscito ancora”

Franco Zavaglia, noto agente di calciomercato, ha detto la sua sulle operazioni in entrata del Milan, conoscendo molto bene Frederic Massara. Questa la sua opinione nel corso di 'A Tutto Mercato', su 'TMW Radio': "Conoscendo bene Massara credo che abbia qualche colpo dall’estero sul settore offensivo che ancora non è uscito". Un nome mai fatto, dunque. Il Milan, d'altronde, ci ha abituati a lavorare sottotraccia per le operazioni di mercato in entrata. Staremo a vedere se anche stavolta sarà così. Le TOP news di oggi - Il mercato tra uscite e ritorni, l'intervista a Melli >>>