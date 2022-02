Milan su Zaniolo? Cassano è sicuro: “Non è un grande giocatore”

Nicolò Zaniolo è stato accostato al Milan nei giorni scorsi. Un giocatore che sposta gli equilibri? Antonio Cassano ha i suoi dubbi

Nicolò Zaniolo è stato accostato al Milan nei giorni scorsi. Un giocatore che sposta gli equilibri? Antonio Cassano ha i suoi dubbi e li esprime così nel suo intervento all'interno della 'Bobo TV': "La Roma gioca male e non voglio usare alibi legati agli episodi o altro. Contro il Genoa devi vincere perché sei più forte. Di quelle che stanno nella prima parte di classifica credo che i giallorossi siano la delusione maggiore. Dopo i primi mesi con una proposta di calcio molto bella, la candela si è spenta. E non so se dipende dal 6-1 contro il Bodo o dai giocatori o altro ancora. Di sicuro serve dare ancora tempo a Mourinho, ma oggi la squadra soffre, fa fatica e non ha un'idea tattica. Non penso che Mourinho sia ancora riuscito a dare la stabilità di cui la squadra ha bisogno. Zaniolo? Quando sta bene, con quel fisico riesce a fare il gol e la giocata. Però per me non rimane un grande giocatore. L'idea del passaggio, ad esempio, non la ha. Si mette a testa bassa e parte".