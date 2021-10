Milan, Zambrotta: “Scudetto? E’ presto. Ricordiamoci lo scorso anno”

Gianluca Zambrotta, ex difensore rossonero, ha parlato del cammino del Milan, non sbilanciandosi sull'obiettivo finale. Le dichiarazioni

Renato Panno

Gianluca Zambrotta, ex difensore rossonero, ha parlato del cammino del Milan, non sbilanciandosi sull'obiettivo finale. Le dichiarazioni rilasciate a margine dell'evento Wembrace Sport organizzato da Bebe Vio all'Allianz Cloud di Milano e riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Il Milan sta facendo un grande campionato, così come il Napoli e l'Inter che con la Juve sono poco dietro; ci sono squadre che stanno lottando su più fronti, ma la strada è ancora molto lunga".

Tante polemiche sul VAR, cosa ne pensa? “Le polemiche ci sono e ci saranno sempre, anche con il VAR credo che non sia cambiato nulla. Fa parte del calcio e dello sport in generale; poi è importante che le polemiche finiscano lì e si guardi un po' più avanti. Ripeto: non è una novità avere polemiche in questo tipo di partite, ma l'importante è che sul campo ci sia sempre fair play e grande rispetto tra le squadre".

Dove può arrivare il Milan? "È ancora presto, anche l'anno scorso è partito forte e poi ha perso punti per strada. Ci sono ancora tante competizioni da giocare è ancora troppo presto per fare previsioni. Il Milan però è una squadra viva e con entusiasmo e questo è importante".