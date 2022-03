Milan, Zaccheroni: “Tonali mi piace moltissimo. E’ tanta roba”

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista rossonero

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Zaccheroni ha parlato anche Sandro Tonali, centrocampista rossonero: "Tonali mi piace moltissimo, non ha una grande struttura, ma sin dal suo arrivo al Milan sostenni che i rossoneri si fossero assicurati il regista per i prossimi dieci anni. Ha una visione di gioco straordinaria, sa giocare venti metri più avanti o indietro uguale: è tanta roba. Ma è proprio il reparto di centrocampo che è fortissimo. Kessié è straordinario, lo ricordo al Cesena, arrivò da stopper, venne spostato poi a centrocampo. Ecco, Kessié è un'iradiddio, non c'è giocatore al mondo che sia in grado di spostarlo". Calciomercato Milan: in scadenza con il PSG, il Diavolo fiuta il colpaccio.