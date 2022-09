Milan, Zaccheroni è sicuro: “Non abbiamo ancora visto il miglior Leao”

Alberto Zaccheroni, allenatore del 16° scudetto del Milan, ha affrontato diversi argomenti a tema rossonero. Innanzitutto non ha dubbi sulle qualità di Rafael Leao, che non è ancora arrivato ai suoi massimi livelli. Ottima la partenza di Olivier Giroud, mentre ecco l'osservazione sul gioco di Stefano Pioli: poca ampiezza e terzini in mezzo al campo per creare superiorità. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso del suo intervento su 'Sky Sport'.