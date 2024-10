Milan, Zaccardo: “Presto per esprimere giudizi, sono ancora tutte in corsa”

Zaccardo sul momento del Milan

"Nel calcio non c'è mai equilibrio. Puoi vincere partite come il derby e poi perderne altre. Ci sono stati dei cambiamenti, ed è ancora prematuro esprimere un giudizio. Hai fiducia in Fonseca? Sì. Quando qualcuno intraprende un percorso, chi lo vive quotidianamente ha conoscenze che noi non abbiamo. Tuttavia, tutte le squadre sono ancora in corsa. L'Inter, sulla carta, è la più forte, mentre il Napoli aveva avuto un inizio difficile dopo la partita con il Verona, ma ora si è stabilizzato, difendendosi bene e ottenendo vittorie. C'è anche l'Atalanta, che per me potrebbe essere l'anti-Inter. La Juventus ha subito molte modifiche, la Lazio sta migliorando e anche la Roma ha apportato cambiamenti. È ancora troppo presto per esprimere un giudizio, aspettiamo la conclusione del girone d'andata".