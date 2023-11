Milan, Adli: “Raggiungere gli obiettivi: per società, tifosi e per noi”

"Continueremo a lavorare e a fare di più ogni giorno"

"Quindi cercheremo di continuare a lavorare e fare di più ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Non è facile tutti i giorni. Ma è il nostro lavoro. Dobbiamo farlo e lo faremo perché, come ho detto, siamo in un club enorme e dobbiamo farlo per la società, per i tifosi e anche per noi", ha concluso l'ex mezzala del Bordeaux. LEGGI ANCHE: Tra David e Adams, si inserisce lui: al Milan a gennaio? Le news >>>