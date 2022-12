Milan, Wenger elogia Giroud: “È fantastico quello che fa”

L'ex tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Olivier Giroud, attaccante del Milan

Fabio Barera

Grazie alla rete segnata contro la Polonia agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, Olivier Giroud è diventato il miglior marcatore all-time della Francia. Con le sue 52 marcature ha superato una leggenda come Thierry Henry, e la stessa nazionale transalpina lo ha celebrato in lungo e in largo.

Oltre alla Francia, bisogna ricordare che Giroud sta guidando il Milan nel campionato di Serie A, risultando uno dei giocatori più decisivi. L'ex tecnico dei Gunners Arsene Wenger, in una lunga intervista al quotidiano francese L'Equipe, si è soffermato proprio sull'attaccante rossonero, elogiandolo per ciò che sta facendo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Arsene Wenger su Olivier Giroud — "Davanti a Giroud diciamo: "In ginocchio". È assolutamente fantastico quello che fa. È uno che si è costruito avendo fiducia in sé stesso, mentre è sempre stato messo in discussione. E questa bella storia sembra non essere finita. Smentita la mia teoria secondo cui un attaccante è in fase di declino dopo i 30 anni? Sto facendo un mea culpa in proposito".

"La scorsa stagione i migliori attaccanti d'Europa avevano già più di 32 anni, come Benzema per esempio che fa parte, come Messi della formidabile generazione nata nel 1987. È vero, oggi gli attaccanti centrali durano a lungo, ma d'altra parte quelli laterali "muoiono" più velocemente", ha concluso Wenger. Alla scoperta di Eletu: il mediano con lo stesso avvocato di Leao.