Milan, Weah: “Mio padre? Un grande tifoso della Juventus”

Timothy Weah, neo acquisto dei bianconeri, ha anche parlato della storia del padre, ex attaccante del Milan

Primo giorno da juventino per Timothy Weah , neo acquisto dei bianconeri. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb e rilasciate ai canali dei bianconeri: "Sono entusiasta, onorato e felice. È un sogno che si avvera, la Juventus è uno dei migliori club al mondo. Sono felicissimo di essere bianconero".

Sulla storia del padre col Milan: "Il periodo di mio padre al Milan fa parte della storia della nostra famiglia, ed è stato un momento molto importante. Ora suo figlio ha la possibilità di giocare in Serie A e di giocare in uno dei migliori club. È meraviglioso, la Juventus è una delle sue squadre preferite, è un grande tifoso della Juve. Ha facilitato la mia scelta".