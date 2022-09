Milan, Vranckx: “De Ketelaere mi ha detto che questo è un ottimo club”

Sul suo arrivo al Milan : "Credo che questo sia un grosso passo avanti per la mia carriera, proverò a dare il massimo per il club sperando di vincere di nuovo lo Scudetto".

Sulla Serie A : "Da quello che ho sentito e visto, la Serie A è molto tattica e c'è molta qualità in questo campionato. Non vedo l'ora di iniziare a giocare".

Il saluto ai tifosi: "Sono molto felice di essere qui e darò il massimo per il Milan. Spero di avere il vostro sostegno".