Milan, Vranckx: “Devo solo concentrarmi per giocare di più” | News

Aster Vranckx ha giocato dal primo minuto oggi nel match amichevole tra Arsenal e Milan, gara terminata 2-1 in favore dei Gunners. Una buona partita disputata dal centrocampista belga, il quale ha mostrato ottima personalità e nessuna paura di giocare il pallone. Al termine della partita, Vranckx ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv'. "Sono contento di aver giocato e di aver messo minuto nelle gambe, è stato un grande onore. Ora devo solo concentrarmi per giocare di più e vincere partite del genere perché credo che meritavamo di più oggi. Dobbiamo solo concentrarci sulla prossima partita", ha detto il classe 2002. Milan, il k.o. con l’Arsenal non ti ridimensiona: arrivano buone indicazioni