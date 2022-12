Milan, Viviano: “Borini il miglior atleta mai conosciuto”

Il portiere Emiliano Viviano, oggi al Fatih Karagümrük, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay su Twitch

Emiliano Guadagnoli

Sulla Roma: "Un progetto che si può fare, basti vedere cosa sta facendo il Napoli di recente o cosa ha fatto il Milan. Ora ci sono anche delle big che hanno qualche difficoltà economica, non lo vedo come qualcosa di impossibile anche se alla Roma mancano ancora un bel po’ di cose. Ci sono giocatori forti, ma meno forti di altre squadre, già dietro senza un centrale c’è qualche problema. Sulle fasce Spinazzola viene da un infortunio grave, Zalewski è molto giovane, qualcosa ancora gli manca, credo ci siano 4 o 5 squadre attualmente più forti".

Sull'ex Milan Borini: "Dicono che va via ma non lo so. Fisicamente è il miglior atleta che ho conosciuto in venti anni che gioco a calcio. Lui si allena con noi e poi ancora a casa. Poi in campo può giocare ovunque".

Sul Napoli: "C’è sicuramente la mano dell’allenatore, ma è un progetto che va avanti da un po’, secondo me è più forte della Roma. Mourinho è più bravo a gestire chi è già campione, Spalletti magari fa crescere di più. Al Napoli poi se manca qualche protagonista e gioca qualche comprimario non si nota una grossa differenza. Credo che l’allenatore conti al 30% in positivo, ma può contare anche al 90% in negativo, le querce non diventano limoni, per quanto l’allenatore è bravo può incidere al 30%".

Sulla Lazio: "La Lazio lavora sempre benissimo, poi però se parli sempre di big che possono partire… sono bravissimi a trovare però altri giocatori per rimpiazzarli, però magari la Roma con gli americani può fare investimenti molto più importanti per quanto la Lazio stia lavorando meglio”. Sempre per quanto riguarda la Lazio, ha parlato di un possibile approdo di Luis Alberto al Galatasaray, aggiungendo che “il Galatasaray fa il 4-2-3-1, stanno giocando con Torreira e Sergio Oliveira in mediana, tra sottopunta, esterni e punte ne hanno 44. Luis Alberto io pregavo venisse alla Fiorentina, ma al Galatasaray mi sembrerebbe di troppo".

Sull'Inter e Skriniar: "Per l'Inter potrebbe essere una difficoltà sostituire Skriniar, certo che cambiare 6 o 7 giocatori all'anno poi fa sì che sia difficile parlare di progetto, anche per i problemi finanziari".