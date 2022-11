Milan, parla Viti: “In Italia dietro Maignan c’è Vicario”

Il Milan può contare su una squadra molto importante. Guardando nello specifico in Italia, i rossoneri hanno a disposizione giocatori molto importanti in vari ruoli. Come non pensare al talento di Rafael Leao, alla corsa di Theo Hernandez o alla grinta di Sandro Tonali. Tra questi, c'è senza dubbio Mike Maignan. Il portiere francese è mancato terribilmente in queste ultime giornate di Serie A. Il Milan avrebbe potuto prendere meno gol con lui in campo.