Milan, senti Vieri: “Se fossi in Maldini sarei arrabbiato come una belva”

Sul rinnovo di Maldini: "Ma io nei panni di Paolo mi sarei arrabbiato come una belva. Una follia, bisogna non sapere chi si ha in casa per fare quello che ha fatto il Milan: la vecchia, e fino a ieri anche la nuova, proprietà. Una cosa è certa: fossi stato nei nuovi proprietari, firmato l’acquisto del Milan per più di un miliardo di euro alle dodici e mezza, sa cosa avrei fatto alle 12.31? Una telefonata a Maldini, per convocarlo in sede e dirgli: “Per quanti anni vuole firmare? Uno, due, quattro? Ecco il contratto”. Altro che tirarla per le lunghe così. Quello che hanno fatto Paolo, Massara e Pioli in questi due anni è stato incredibile. Però, boh: il calcio forse è questo, non bisogna aspettarsi niente da nessuno".