Milan, Vieri: “Il leone Ibrahimovic sta tornando e ha fame”

Milan, Vieri sul ‘leone’ Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Vieri, ex attaccante del Milan tra le altre, ha parlato del momento dei rossoneri e del rientro del ‘leone’ Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni: “Il Milan ha dimostrato di essere solido, che c’è grande voglia di lottare insieme, di fare sacrifici, soprattutto di vincere. Stanno bene fisicamente e mentalmente, con o senza Ibra: e infatti ne hanno vinte tante, anche in sua assenza. Ma fra poco il leone rientra, e il leone ha fame, come dice lui”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Bobo Vieri >>>