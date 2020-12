Milan, Vieri: “C’è entusiasmo, anche senza Ibrahimovic. Rebic vale più gol”

Milan, le dichiarazioni di Christian Vieri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Vieri, ex attaccante del Milan tra le altre, ha parlato del momento positivo dei rossoneri e non solo. Le dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

Si pensava: senza Ibrahimovic, il Milan farà fatica

“E invece no. Ha dimostrato di essere solido, che c’è grande voglia di lottare insieme, di fare sacrifici, soprattutto di vincere. Stanno bene fisicamente e mentalmente, con o senza Ibra: e infatti ne hanno vinte tante, anche in sua assenza. Ma fra poco il leone rientra, e il leone ha fame, come dice lui”.

Prima impressione vedendo il Milan?

“Entusiasmo, e con quello non senti niente. Se vinci torni e alle cinque di mattina non fai fatica, se perdi ti sembra di non dormire da tre giorni, e hai tutti i dolori del mondo”.

Rebic vale più gol?

“Si, ma li farà perché è sempre al centro dell’azione. E perché Ibrahimovic fa giocare meglio tutti”.

E ha la testa libera: anche il segreto del Milan senza obblighi di scudetto?

“Loro non devono pensare a nulla a sei-sette partite dalla fine, quando si guarderanno in faccia e si diranno: dove siamo? Vogliamo vedere dove possiamo arrivare?”.

