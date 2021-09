Milan, Vieri: “Donnarumma al Psg? Il calcio è un lavoro, non va giudicato”

Christian Vieri, ex calciatore del Milan tra le altre, ha commentato così il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Le dichiarazioni

"Il calcio è un lavoro e io rispetterò sempre le decisioni di chi guarda al proprio futuro: possono piacere o no, ma non vanno giudicate. E Gigio è andato al PSG, oggi probabilmente la squadra più forte del mondo e che ha tutto per vincere la Champions League, anche se il calcio è maledetto e un po’ di fortuna ti serve sempre". Tiemoué Bakayoko si è presentato in conferenza stampa: queste tutte le sue dichiarazioni