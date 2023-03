Milan, Vieri: “Serve la proprietà. In Champions contro il Napoli…”

L'ex calciatore, Christian Vieri, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sul Milan

Emiliano Guadagnoli

L'edizione odierna del Corriere della Sera, riporta le parole di Christian Vieri. L'ex attaccante ha parlato del calcio italiano, ma anche del Milan, della Champions e delle prossime sfide contro il Napoli. Ecco le sue parole.

Su Milan e Napoli in Champions: "Per me non sarebbe una sorpresa, anche se dovrà stare molto attento al Milan. Prevedo un doppio confronto complicatissimo per gli azzurri. Mi aspetto partite molto tattiche. In Champions, poi, “camiseta” e tradizione hanno sempre il loro peso".

Sul Milan di questa stagione: "Maldini e Massara sono stati dei fenomeni in questi anni, perché il Milan non spende niente. Non lo fa oggi, non lo faceva con la proprietà precedente. Paolo, Massara e Pioli fanno miracoli. La proprietà ora deve venire allo scoperto, basta nascondersi. Devono chiarire i loro obiettivi. Maldini e Massara pescano giocatori grazie a esperienza, scouting e rapporti personali. Maldini, in particolare, è rispettato e ascoltato da qualsiasi club al mondo, e allora riesce anche a raggiungere giocatori che altri non potrebbero nemmeno avvicinare".

Sui tre club italiani ai quarti di Champions: "Quello italiano resta un calcio importante. Ci facciamo rispettare, è un grande orgoglio. Da noi c’è tutto per fare cose di alto livello. Siamo sempre stati all’avanguardia tatticamente, produciamo allenatori che sanno proporre un calcio moderno, Spalletti su tutti appunto. Ci sono anche Roma e Juve in Europa League, oltre alla Fiorentina in Conference. Anzi, credo che Juve e Roma siano fra le favoritissime. Il calcio italiano è a pezzi solo a livello di stadi, di infrastrutture".

Su Retegui: "È promettente, impatto positivo. Davvero un bel gol quello fatto all’Inghilterra. Ha ancora una volta avuto ragione Mancio: se vede uno bravo, lo butta dentro senza tanti problemi. In ogni modo, Mateo deve giocare e migliorare ancora molto". Milan, Tonali: “Primo anno durissimo. Pioli fondamentale”