Milan-Verona, Zaccagni: “Andremo lì per giocarci la partita”

Milan-Verona, parla Zaccagni

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Il centrocampista dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Verona Channel dopo la vittoria ottenuta dai gialloblù contro il Benevento. Tra le altre cose ha poi toccato anche l’argomento Milan-Verona, in programma domenica sera.

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione e siamo contentissimi. Abbiamo fatto quale errore soprattutto in impostazione ma la prestazione rimane molto positiva. Dopo gol di Lapadula siamo stati bravi a mantenere un atteggiamento propositivo andando a cercare il secondo gol. Personalmente sono felice sia dell’assist che della mia gara in generale. Il gol mancato nel primo tempo? Volevo metterlo sul secondo palo, poi è andata verso l’incrocio ed è stato bravo Montipò. Quest’anno per me deve essere l’anno della consacrazione in Serie A, che è la categoria in cui voglio giocare. Il Milan? Andremo la per giocarci la partita contro una squadra in salute“.

