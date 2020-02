Milan-Verona, Faraoni al 45′: “Dobbiamo ripartire come nei primi 20′”

NEWS VERONA – Davide Faraoni, difensore gialloblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nell’intervallo del match Milan-Verona a ‘San Siro‘. Queste tutte le dichiarazioni di Faraoni: “Loro hanno qualità davanti, hanno fisicità, hanno cominciato a metterci in difficoltà. Nel secondo tempo dobbiamo ripartire come i primi 20’. L’inserimento da dietro non è mai facile eseguirlo, sono stato fortunato, spero di ripetermi nel secondo tempo”. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo di Milan-Verona dallo stadio ‘Giuseppe Meazza‘, continua a leggere >>>

