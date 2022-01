Milan, Ventola non ha dubbi: “Leao da rinnovare subito, fa la differenza”

L'ex calciatore Nicola Ventola ha parlato di Rafael Leao come giocatore che fa la differenza. Per questo il Milan deve rinnovare subito il suo contratto

L'ex calciatore Nicola Ventola ha parlato di Rafael Leao come giocatore che fa la differenza. Per questo il Milan deve rinnovare subito il suo contratto. Queste le dichiarazioni nel suo intervento all'interno della 'Bobo Tv': "Il Milan deve rinnovare subito il contratto di Leao: è il giocatore che fa la differenza in questo momento per i rossoneri".