Sul Milan di Fonseca

"A prescindere dalla panchina in discussione, tutto il Milan è chiamato ad un riscatto soprattutto dopo quello che è successo con Theo Hernandez e Leao. Oggi il Milan deve portare a casa i tre punti. Oggi il Milan deve fare il Milan, non ci sono ne se e ne ma. Una partenza negativa può succedere. Come è successo alla prima al Napoli. Ma c’è tutto il tempo per rimediare. Bisogna trovare un po’ di entusiasmo e spirito di squadra."