Venezia, Andersen: “Contro di noi il Milan è stato impressionante”

Durante l'estate, ci sono stati vari rumors su un possibile trasferimento, ma Andersen ha sempre sperato di rimanere con il Venezia . "Lavoro ogni giorno per rispondere alla chiamata dell'allenatore, Eusebio Di Francesco. C’è tanta concorrenza, ma io non mollo facilmente".

Parlando dei suoi avversari, Andersen ha menzionato Christian Pulisic , definendolo un "attaccante formidabile". Ha anche elogiato il Milan , sottolineando come la squadra rossonera sia stata impressionante nel match contro il Venezia: "Si capisce perché hanno successo, con giocatori così. Contro di noi il Milan è stato impressionante e si capisce perché, con giocatori così ". Queste parole rivelano il rispetto che Andersen nutre per i top club della Serie A, ma allo stesso tempo riflettono la sua ambizione di competere a quel livello.

In vista della sfida contro l'Atalanta, Andersen ha espresso ottimismo. "Quando sono in forma, possono battere avversari di primo livello. Ma siamo davanti al nostro pubblico e siamo convinti di potercela fare". L’inizio di stagione non è stato facile per il Venezia, ma il centrocampista è fiducioso: "Non ci arrendiamo, ne usciremo con le nostre forze".