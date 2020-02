Milan, Venerato: “Maldini poteva parlare diversamente di Rangnick”

ULTIME NEWS MILAN – Ciro Venerato, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha commentato le parole di Paolo Maldini su Ralf Rangnick. Il manager tedesco è stato più volte accostato al Milan negli ultimi mesi, ma il direttore tecnico rossonero ha apertamente dichiarato non essere il profilo giusto per il club. Ecco cosa ne pensa il giornalista sportivo di questa uscita: “Capisco che Maldini volesse difendere Pioli, ma poteva usare altri termini su un personaggio come Rangnick“. Intanto Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan Tv: per vedere le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

