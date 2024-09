Milan, l’ex preparatore di Vasquez pungola i rossoneri: e svela tanti retroscena interessanti

Vasquez, l'ex preparatore: "Via dal Milan per giocare. C'erano altri tre club"

"Quando sono andato a Sheffield, con Xisco Munoz allenatore, cercavamo un portiere. Dopo averne visti tanti, ho scelto personalmente Devis, mi ero confrontato anche con un preparatore del Milan. Ha iniziato a giocare, fino all'esonero. Da lì ha ripreso a giocare il portiere dell'anno prima, con cui avevano vinto il campionato, era più benvoluto dallo spogliatoio. Poi verso dicembre sono andato all'Ascoli, serviva uno da mettere alle spalle di Viviano ma che fosse pronto in caso di necessità. Il direttore (Giannitti, ndr) mi ha chiesto di Vasquez, sapendo che l'avevo già allenato. Ci siamo confrontati tutti insieme e siamo andati su di lui. Ne ho parlato pure con Emiliano (Viviano, ndr), con cui ho un ottimo rapporto: mi ha detto che era bravo e anche per lui andava preso. Vasquez mi piace sia come ragazzo che come portiere".