Milan-Udinese, Nuytinck: “Dopo una partita così è dura dormire” | News

Milan-Udinese, Nuytinck: “Fa male ma questo è il calcio”

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di UdineseTv ha parlato al termine del match tra il Milan e i friulani. “Sarà molto difficile dormire dopo una partita che finisce in questo modo nonostante tutto quello che abbiamo fatto per vincere. Fa male ma questo è il calcio, è sempre dura prendere sonno dopo una partita così. Non va bene prendere un gol così all’ultimo, purtroppo però sono cose che possono capitare anche se non dovrebbero. Dispiace aver preso gol in questo modo. Questo è un momento difficile per Jens (Stryger Larsen) ma come detto sono cose che possono capitare. Non è piacevole ma ora deve mettersi l’errore alle spalle perché è un giocatore molto importante per noi e sabato abbiamo un’altra sfida”. Intanto ci sono delle novità importanti riguardo il riscatto di Tomori dal Chelsea.