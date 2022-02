Milan-Udinese, Marelli: “Al 99% Udogie l’ha presa con la mano”

Il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato il tanto discusso gol di Udogie in Milan-Udinese di Serie A. Queste le dichiarazioni

Il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato il tanto discusso gol di Udogie in Milan-Udinese di Serie A. Se non c'è la certezza del fallo di mano, poco ci manca. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Ho apprezzato molto i toni di Maldini. Sul VAR utilizzato bene o male, non è usato male. Al 99% Udogie l'ha presa con la mano. Non c'è l'immagine in 4K, ma si capisce che la deviazione è stata di braccio".