Milan, Trevisani: “Tonali? Serve calma, è un 2000. Si eviti un Locatelli-bis”

Riccardo Trevisani, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del primo anno di Sandro Tonali al Milan. Ecco il consiglio al club rossonero: "Tonali non ha fatto una buona annata, ma è un 2000: i ragazzi vanno fatti giocare e sbagliare. Non c'è un'età in cui i giocatori devono per forza finire la loro crescita. Con calma a dire che Tonali non è buono. Ha bisogno di tempo. Occhio ad evitare un Locatelli bis...". L'erede di Hakan Calhanoglu arriva dal Sassuolo? Ecco l'ultima idea del Milan