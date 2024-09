Riccardo Trevisani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Serie A', soffermandosi in modo particolare su Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan . Il telecronista di 'Mediaset' ha analizzato le motivazioni per cui il mediano rossonero segna di più in Nazionale e lo spiega da un punto di vista prettamente tattico. Il fatto che Jerdy Schouten giochi da vertice basso gli permette di andare al tiro con maggiore frequenza e questo automaticamente fa aumentare anche le reti. Ecco le sue parole in merito.

Milan, Trevisani spiega: "Ecco perché Reijnders segna meno che in Nazionale"

"Reijnders segna di più in Nazionale? No, è Schouten che gioca da vertice basso, ma la sua possibilità di andare al tiro è più alta in Nazionale. Col Milan lui parte sempre da molto lontano, e ciò gli fa fare dei dribbling o delle cose che lo portano ad arrivare stanco. In Nazionale, i due mediani Schouten e Gravenberch gli permettono di muoversi in avanti, cosa che fa anche al Milan ma dovendo coprire 20 metri di campo in più, quindi con un dribbling in più e lucidità in meno. E secondo me lui andrebbe sistemato alle spalle di un attaccante". LEGGI ANCHE: Cardinale: “Grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo”