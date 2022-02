Milan, Trevisani: “Leao protagonista assoluto, se è in forma va a 300 km/h”

Il giornalista Riccardo Trevisani non ha dubbi su chi sia il protagonista assoluto del Milan: si tratta di Rafael Leao. Il suo pensiero

Il giornalista Riccardo Trevisani non ha dubbi su chi sia il protagonista assoluto del Milan: si tratta di Rafael Leao. Ecco il pensiero nel suo intervento su 'Sport Mediaset': "Olivier Giroud in Coppa Italia ha fatto la seconda doppietta consecutiva dopo quella nel derby, ma io continuo a pensare che il protagonista assoluto del Milan sia Leao. Se Leao è in forma e va a 300 all’ora, i rossoneri diventano una squadra imprevedibile davanti e molto molto forte". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo