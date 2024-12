Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', format di 'Cronache di Spogliatoio' in onda ogni lunedì su 'YouTube' e 'Twitch', soffermandosi in modo particolare su Milan - Genoa ed analizzando, tra le altre cose, la prestazione di Noah Okafor . Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Milan, Trevisani: "Okafor da 3 in pagella". Poi la stoccata a Fonseca

Sul Milan: "Facevo una battuta sul fatto che è meglio che si faccia male Okafor. Riuscire a fare peggio di Chukwueze ce ne vuole, ma peggio di Chukwueze dell'altra sera ti devi impegnare tanto. Se avessi fatto le pagelle avrei dato 4,5 a Chukwueze e 3 ad Okafor. Tomori ha fatto schifo nella partita di Firenze, ma da un errore non possiamo giudicare un calciatore. Ha fatto la roba del rigore con Abraham e l'errore sul gol di Gudmundsson. Allora siccome ha vinto lo Scudetto bisogna dire che le deve giocare tutte? È un giocatore ottimo, non dico che le debba giocare tutte, dico che si deve valutare almeno se farlo giocare. Ricordo che in Real Madrid-Milan in campo c'era lui. A Madrid vinci solo se sei tanto capace. Il tema è l'esclusione della gente per antipatie. Non è mai una mossa intelligente questa".