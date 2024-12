Milan, Trevisani contro la dirigenza: "Serviva Conte". Poi spiazza tutti su Fonseca

Su Paulo Fonseca: "Sicuramente ci vuole rispetto per l’uomo, perché è andato avanti con le sue idee. Non ha voluto cambiare sistema di gioco. È andato diritto contro muro con grande dignità secondo me. Ha sbagliato su tante cose: la gestione dei giocatori e alcune cose tattiche, però non ha voluto cambiare e l’ho trovata una cosa migliore di tanti allenatori che a volte per accontentare il contorno cambiano, mettono la difesa a 3, si chiudono e provano a fare cose diverse. È rimasto con le sue idee".