Milan, Trevisani: “Si parla di Pioli out, ma anche Adli è merito suo”

"Pioli ci ha lavorato, ce l'ha detto a Milanello: l'alternativa di Krunic è Adli. Non ha fatto partite da mezz'ala e da trequartista, quindi sorprendente che le faccia da vertice basso per caratteristiche. Eppure ha tirato fuori due buone prestazioni a Cagliari e con la Lazio, l'ultima non da 7, ma neanche da 5,5. Ha dato l'idea di poter stare in campo in questa squadra. L'ho sempre pensato ma non in quella posizione, pensavo da trequartista quando c'era il peggior Brahim Diaz. Pioli ci ha lavorato quest'estate e quando si è fatto male Krunic l'ha schierato. Quando si parla della percezione della rosa: ma chi pensava Adli regista? Tutto quello che fanno le squadre dipende dal lavoro dell'allenatore. A Pioli non piaceva Adli e nonostante tutto ci ha lavorato e lui l'ha ripagato con 6 punti. Ogni 5 minuti si dice Pioli out, complimenti a lui e ad Adli, che è amato negli spogliatoi e dal pubblico, sa giocare a calcio e lo sa fare molto bene".