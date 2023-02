Milan-Tottenham, Son: “Sono deluso, non ho molta voglia di parlare”

A seguito della rotonda sconfitta contro il Leicester , l'attaccante del Tottenham Son Heung-Min ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club, esprimendo tutto il proprio rammarico, ma ricordando come tra qualche giorno ci sia la sfida di Champions League contro il Milan , da non steccare assolutamente. Di seguito le sue parole.

Tottenham, le parole di Son Heung-Min in vista del Milan

“Dobbiamo riprenderci perché abbiamo una gara tra tre giorni. Non ho molta voglia di parlare ora perché sono deluso. Dobbiamo guardare avanti perché sappiamo dell’importanza della gara. I giocatori sognano di giocare in Champions League, ma nella fase ad eliminazione diretta se fai errori vieni subito punito. È una grande lezione per noi. Ora dobbiamo andare a Milano e riprenderci“. Milan, la probabile formazione per il Tottenham >>>