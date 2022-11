Milan-Torino, parla Pellegri: “Ricordi in rossonero bellissimi” | News

La partita contro il Torino è stata forse la più brutta della stagione per il Milan , terminata infattti con una sconfitta. I rossoneri sono scesi in campo male e hanno perso meritatamente. Si è parlato molto di questa sfida, soprattutto perché arrivata prima della fondamentale gara in Champions League.

"Abbiamo vinto contro una grande squadra, conta questo per il mio Torino. Del Milan ho ricordi solo belli: nutro una stima profonda sia per Paolo Maldini che per Frederic Massara, due ottime persone e grandi professionisti. A Stefano Pioli devo tanto, lo ringrazierò per sempre, così come i miei ex compagni in rossonero." Guardiola ironico: “Sono così geloso di Haaland! Ibra mi conosce”