Milan-Torino, Juric: “Loro nettamente superiori in tutti i sensi”

Intervistato dai microfoni di Torino Channel, il tecnico granata, Ivan Juric , ha parlato della sconfitta dei suoi contro il Milan . Secondo l'ex allenatore dell' Hellas Verona , fra le due squadre c'è un enorme divario, per poi definire i rossoneri fin troppo superiori in tutti i sensi. Ecco le parole di Juric .

"In difficoltà dall’inizio, divario enorme tra le due squadre. È la più negativa da quando sono al toro, loro nettamente superiori in tutti i sensi. Contro il cagliari è stata una partita giusta come concentrazione e gioco ma poca qualità in attacco, oggi è mancato tutto". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>