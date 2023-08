Milan, Toni: “Pulisic mi piace. Ha grande potenzialità”

LucaToni, a DAZN, parla del nuovo Milan di Pioli, sottolineando il grande debutto di Pulisic, andato in gol nella sua prima partita in Serie A. Ecco le sue parole. "Pulisic mi piace vederlo all’opera, ha già giocato in squadre importanti e ha grandi potenzialità, ha 24 anni. Il Milan è una delle poche squadre che ha investito molti soldi. Pioli e Allegri sono gli unici felici dell’operato della società". Parole importanti dell'ex bomber italiano sui rossoneri e sullo statunitense. LEGGI ANCHE: Milan, offerta al rialzo del Fenerbahce per Krunic >>>