Milan, Tonali: “Rinnovo Leao? Deciderà lui quello che dovrà fare” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Rafael Leao. "Rafa sappiamo che ha altre qualità delle mie e di Isma. Sono ruoli diversi, completamente la storia la stessa ma con basi diverse. Deciderà lui quello che dovrà fare. La sta vivendo secondo me serenamente questa stagione e non deve pensare a molte cose. Deve solo andare avanti e giocare, io non posso entrare nella sua testa ma so benissimo quale sia la strada migliore. Lui è un fenomeno e deve fare la scelta prima per lui che per noi", ha detto il numero 8 rossonero. Milan, sorpresa in attacco contro il Liverpool? La probabile formazione.