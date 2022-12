Milan, Tonali “Pioli è una persona molto umile. Ha saputo allenarmi”

Su Pioli: "Penso sia una persona umile, una brava persona, d'aiuto per tutti oltre che per me. Per me in particolare perché ha saputo allenarmi. Sono arrivato in un momento un po' così, ma mi ha capito subito. Mi parlava sempre, mi parla ancora. Penso sia stato fondamentale nel mio percorso e lo ringrazio ancora. Penso sia il nostro aiutante prima che allenatore. Ti parla ogni giorno, a me in particolare. Ti aiuta in ogni aspetto, dentro e fuori. Una bravissima persona". Un grande attestato di stima da parte di Sandro Tonali verso il suo allenatore Stefano Pioli. Milan, Thiaw: “Non siamo affatto soddisfatti del risultato”