Milan, Tonali: “Non sono uno che parla tanto, ma poi sul campo…”

Ecco l'intervento di Sandro Tonali, centrocampista del Milan: "Non sono uno che parla tanto, ma poi sul campo veramente cambia tutto e tiri fuori anche quello che non riesci a fare davanti alla squadra nello spogliatoio. E poi lì capisci che i compagni sono con te". Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.