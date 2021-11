Milan, Tonali: “Il pareggio con l’Italia? Mancata concentrazione”

Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato del pareggio di ieri sera dell'Italia contro la Svizzera, spiegando i motivi. Ecco le sue parole

Solo un pareggio per l'Italia ieri contro la Svizzera, con Sandro Tonali, centrocampista del Milan, che è entrato solo nel finale. Il classe 2000 è entrato benissimo in partita e si candida per una maglia da titolare nel prossimo, decisivo, impegno. Gli azzurri stanno inseguendo la qualificazione diretta ai Mondiali 2022 in Qatar e il prossimo match, da vincere con una buona differenza reti, sarà fondamentale. Dopo il match, proprio Tonali ha parlato ai microfoni di Mediaset, così: "Nel calcio è così. Abbiamo preso un gol in contropiede che ha cambiato la partita, ma c'è stata una grande reazione, che è una delle cose importanti. È mancata un po' di concentrazione, ma ora non dobbiamo mollare".