Milan, Tonali “Ibrahimovic è un leader. Quasi un allenatore”

Sandro Tonali, in occasione del compleanno del Milan ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero

Oggi è il compleanno del Milan numero 123 e quindi non poteva che essere Sandro Tonali , il più milanista di tutti, a rilasciare alcune dichiarazioni. Il classe 2000, ai microfoni di Milan TV, ha toccato tanti argomenti. Ecco un estratto sui leader come Ibrahimovic e Kjaer ( INTERVISTA COMPLETA ).

Cosa significa essere leader: "Qui al Milan ne abbiamo parecchia. Dal più leader di tutti che è Ibrahimovic, come se fosse un altro allenatore. Ha più esperienza di noi tutti messi insieme. Ci ha aiutato finora e può aiutarci ancora. Lui e Kjaer hanno giocato tanti campionati e hanno vinto. Sanno cosa vuol dire vincere e confermarsi. Sono loro che possono trascinarci". Parole molto significative quelle di Sandro Tonali, che mettono ancora più in risalto le capacità e l'importanza di giocatori d'esperienza come Simon Kjaer e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Milan, Thiaw: “Non siamo affatto soddisfatti del risultato”