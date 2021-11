Milan, Tonali: “Ibrahimovic ti cambia la testa. É un uomo chiave in tutto”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha elogiato apertamente Zlatan Ibrahimović. Lo svedese ha grandi qualità non solo in campo

Sandro Tonali , centrocampista del Milan, ha elogiato apertamente Zlatan Ibrahimović . Lo svedese ha grandi qualità non solo in campo. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': " Ibra ti cambia la testa , perché sa sempre cosa fare, cosa dire. Ti fa fare il salto di qualità. La prima volta che l’ho visto, nello spogliatoio, sono tornato bambino: non smettevo di guardarlo. Pensare che ora è un compagno è pazzesco".

Su Ibra possibile uomo chiave nel derby: "È l'uomo chiave di tutto. Non importa quanti anni ha, in ogni istante può accendersi e cambiare la partita".