Milan, Tonali: “Gattuso mi rimprovera ogni tanto, sa essere duro”

Milan, le parole di Sandro Tonali sul rapporto con Gennaro Gattuso

"Che impatto ha avuto Gattuso sulla mia carriera? Ci siamo visti qualche volta ma in ogni occasione mi ha spiegato molte cose, di sé, del calcio, mi ha dato anche tanti consigli che faranno la differenza in futuro. Abbiamo un bel rapporto, quasi un'amicizia perché non è un rapporto normale. Mi rimprovera anche quando deve, sa essere duro perché vuole il meglio da tutti, sappiamo tutti com'è lui. Se ha un obiettivo, vuole raggiungerlo ad ogni costo, dando tutto quello che può, trovando qualsiasi strada. È una persona speciale, una brava persona, una persona pura, ti aiuta in mille modi diversi".