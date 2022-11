Milan, Tonali: “Domani dovremo andare in campo con la voglia di vincere”

Sulla partita di domani: "Sarà una partita molto importante per tutti. Le emozioni sono tante però bisogna essere bravi a saperle gestire, in una partita del genere così fondamentale per la nostra stagione e per il nostro primo obiettivo che ci eravamo fissati all'inizio della stagione. Quindi bisogna saper gestire sia le emozioni ma andare in campo con la voglia di vincere, la giusta cattiveria, concentrazione e determinazione".