Milan, Tonali: “Ibrahimovic ti massacra quando perdi”

Su Ibrahimovic: "Non si è calmato (ride). Ti stimola a giocarci contro. Ogni volta che perdi contro di lui ti massacra. Quando lo batti hai un'arma in mano". Un anneddoto scherzoso e divertente quello che ricorda il centrocampista italiano sull'attaccante svedese, da sempre conosciuto per la sua voglia di vincere e il suo carisma. Milan, le prospettive di Ibrahimovic: cosa può dare in futuro?