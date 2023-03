Milan, Tonali: “De Ketelaere? Sta vivendo la mia stessa situazione”

Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di DAZN, in una lunga intervista con l'ex centrocampista del Milan, Ambrosini anche di De Ketelaere

Su De Ketelaere: "Del tutto normale. La cosa è successa anche a me. Lui gioca con il peso del prezzo, dello stadio. Deve trovare delle sicurezze, ma quando entra in campo si vedono le sue qualità. Gli serve una super partita per vederlo davvero".