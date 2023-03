Milan, Tonali: “La Champions è la competizione più bella”

Sulla Champions League: "Sappiamo che è la competizione più bella da giocare con un club. Giocarla con il Milan, dopo lo scorso anno in cui abbiamo fallito. Dovevamo fare di più. Non avevamo l'esperienza per gestire quei momenti. Quello fa male. Noi dobbiamo giocare da Milan. Quando lo siamo possiamo fare partite come contro il Tottenham".