Milan, Tomori: “Il mio sogno è quello di non avere rimpianti”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quello che sarebbe il suo sogno

Intervistato dalla UEFA, Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni a due giorni dal match di Champions League tra Tottenham e Milan. Interrogato su quale sia il suo sogno, il difensore rossonero ha dichiarato come questo possa sembrare banale, ma è il non avere rimpianti a fine carriera. Ha inoltre aggiunto come anche l'aver vinto un solo scudetto gli permetterà di essere felice ed orgoglioso di quanto fatto. Di seguito le sue parole.