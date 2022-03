Milan, Tomori: “Razzismo? Che tristezza per me e Maignan. Su Maldini…”

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del The Guardian. Ecco cosa ha detto l'ex Chelsea

Salvatore Cantone

Fikayo Tomori, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del The Guardian. Ecco le parole di Tomori: "Sfogliatella napoletana? “Uno dei giocatori si è avvicinato e mi ha detto: 'Dovresti provare questo, è di Napoli. Dopo le partite normalmente non posso mangiare, ma ci ho provato. Poi è stato come: 'Ahhhh, è proprio buono".

Sul vivere in un altro paese: "Mi sono sempre visto un giorno vivere in un altro paese, che fosse per il calcio o semplicemente nella vita. Ho sempre voluto imparare una nuova lingua. A casa i miei genitori erano nigeriani, quindi mi parlavano yoruba, e ovviamente a scuola si imparano le lingue, ma io sono venuto in Italia determinato a imparare l'italiano. Anche se fosssi stato qui in prestito solo per sei mesi, volevo almeno essere in grado di conoscere il tempo presente".

Sulle differenze tra calcio inglese e italiano: "In Inghilterra , è più come il basket. Tutto è end-to-end, c'è più intensità, molto di più accade in modo reattivo. In Italia è più come il football americano. È come se avessi delle 'commedie'. Quando la palla è qui, devo essere qui. Quando la palla va, so che devo essere due metri più in là in quella direzione, o cercare questo giocatore in particolare. In Inghilterra è molto improvvisato e le cose accadono così velocemente. Puoi attaccare un minuto e quello dopo la palla viene girata sopra la tua testa e devi correre indietro di 30 yarde, quindi sei di nuovo all'attacco. Qui è più come: 'OK, la palla è lì, dov'è il mio compagno di squadra? Dov'è l'opposizione?' Se la palla va in alto devo essere in una posizione in cui posso lasciare l'attaccante e arrivarci, ma se la palla sta a terra sono in una posizione per andare a respingere"

Su Maldini: "E' il miglior difensore di sempre. L'altro giorno ci ha parlato della velocità della palla che si muove attraverso la schiena e di come lavorare sulla posizione del nostro corpo. Come difensori, vuoi assicurarti di impressionarlo".

Sulla nazionale inglese: "Ci sono già così tanti giocatori di talento nella mia posizione - [Harry] Maguire, [John] Stones, [Conor] Coady, [Tyrone] Mings, [Ben] White all'Arsenal - e c'è un numero limitato di posizioni. Devo solo assicurarmi di giocare ad alto livello. E poi quando vengo chiamato, per essere sicuro di fare bene. Devo concentrarmi prima di tutto su quello che sto facendo qui al Milan”

Sull'amicizia tra Tomori e Abraham: "“Quando ha detto che la Roma era sul tavolo, ho detto: 'Fratello questo è un buon campionato. Sentivo che avrebbe sviluppato molto il suo gioco. Ha segnato tanti gol in questa stagione con la Roma, sta lottando per un posto in Champions League. Sicuramente lo ha aiutato e sicuramente gli ho dato recensioni entusiastiche sulla Serie A perché mi sono divertito tanto nei primi sei mesi”

Sugli insulti razzisti a Cagliari a Tomori e Maignan: "Ovviamente non è stato un buon momento. Ma tutti i giocatori mi hanno aiutato ad uscire dalla situazione. Tutti sapevano cosa stava succedendo. Ho parlato con l'arbitro e da allora tutti sono stati di grande supporto e hanno cercato di darmi più supporto possibile, il che è stato fantastico. È stato un momento triste per me e anche per Maignan, ma il club è stato di grande supporto e ha reagito molto rapidamente".

Sui problemi dei social network: "Potresti commettere fallo, subire un rigore, qualsiasi cosa, e quando torni negli spogliatoi hai mille messaggi da nessuno. Le persone che creano un account falso, le persone che sanno di poterlo dire senza avere conseguenze, si sentono intoccabili, qualunque essa sia. Le società di social media dovrebbero essere in grado di fare di più per ridurre ciò che sta accadendo".

Sulla Champions: "Penso che ci siano dei cicli nel calcio. Prima era il Real Madrid, il Barcellona, ​​poi il Bayern Monaco, poi le squadre inglesi. Non credo sia una correlazione specifica tra il calcio italiano e il non fare bene in Champions League. er molti giocatori della nostra squadra questa stagione è stata la prima esperienza di Champions League. E non abbiamo avuto un gruppo facile"

Sullo scudetto: "Siamo in una buona posizione, ma stiamo affrontando partita dopo partita. Speriamo che alla fine avremo qualcosa da festeggiare e che la mamma di Pioli possa lasciarlo riposare" (il tecnico svelò in un'intervista che la mamma gli ricorda che non ha ancora vinto un trofeo da allenatore, ndr). Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI